Associada há décadas a marcas de roupa de luxo, a Avenida da Liberdade está a transformar-se numa Meca da decoração. Depois da italiana Molteni&C e da portuguesa Wewood se tornarem vizinhas das já veteranas Casa do Passadiço e Roche Bobois, foi a vez da espanhola Kenay Home se instalar em 400 metros quadrados da Rua Rodrigues Sampaio, nas traseiras do mítico edifício do Diário de Notícias.

Sem montras para a rua, surpreende quem sobe as escadas com um espaço amplo e acolhedor onde cabem todas as divisões da casa – mas também uma zona de personalizações e uma sala que arquitectos de interiores, designers e decoradores podem utilizar para reunir com os seus clientes e apresentar os seus projectos.

Com 14 lojas em Espanha, esta é a estreia da Kenay em Portugal – e o primeiro passo da internacionalização. “Estamos muito contentes por anunciar que a nossa primeira loja internacional será em Lisboa, assinalando um marco significativo na expansão global da marca Kenay Home. Escolhemos a cidade de Lisboa devido ao seu dinamismo e ao crescente interesse pelo design de interiores, o que nos permitirá estabelecer contacto com um novo público apaixonado por decoração e estilo.”, afirma Maria Ángeles Almendro, CEO da marca, em comunicado.

Fundada em 2011, o catálogo da Kenay Home inclui mobiliário, objectos de decoração e perfumaria para a casa. O que a distingue de outras no mesmo segmento de preço é a possibilidade de fazer projectos à medida, personalizando sofás, cabeceiras de cama e outros objectos com diferentes tecidos e medidas.

Sala, sala de jantar, quarto, quarto dos miúdos – há espaço para tudo no número 111 da Rodrigues Sampaio. Até para um pequeno pátio onde está o mobiliário de exterior e que no início de 2025 receberá a colecção de Verão.

Rua Rodrigues Sampaio, 111 (Avenida). Seg-Sáb 10.00-19.00

