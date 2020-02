Holmes Place abre uma cozinha para ensinar a comer de forma saudável

O ginásio Holmes Place lançou esta quarta-feira a sua primeira “cozinha dentro de casa”, no clube do Palácio Sottomayor, perto do Saldanha. O espaço, destinado a sócios e não-sócios, será palco de workshops, cursos e tertúlias à volta da dieta à base de plantas.

Chama-se Plant Based Kitchen e é uma cozinha educativa que quer promover o uso e consumo de alimentos na sua forma mais natural, completa, não refinada ou processada. “A ideia é utilizarmos alimentos o menos processados possíveis, para minimizar perdas nutricionais”, explicou à Time Out a nutricionista Joana André, responsável por esta cozinha. “Por exemplo, se tiver de escolher entre um cereal em grão ou uma farinha, opto pelo cereal, porque está na sua forma inteira e é possível tirar maior partido dos seus micronutrientes.”

A dieta à base de plantas defende também a redução do consumo de produtos de origem animal e privilegia o uso de especiarias, ervas aromáticas, fruta, gorduras saudáveis, hortícolas, leguminosas, oleaginosas e sementes. “Não é só comer alface e tomate ou couves”, brinca Joana André. “É uma alimentação muito diversificada, colorida e nutritiva, com benefícios para o controlo da tensão arterial, da glicemia e da gordura corporal.”

Na Plant Based Kitchen, sócios e não-sócios do ginásio vão poder aprender como cozinhar certos alimentos, para comer de forma mais saudável e saborosa. O espaço será palco de tertúlias grátis, aulas privadas (1h30/65-78€), workshops (2 horas/40-48€) e cursos (12 horas/150-180€). “Queremos fomentar o consumo de produtos de origem vegetal, ainda que, no dia-a-dia, pelas mais variadas circunstâncias, não se tenha uma alimentação exclusivamente plant-based”, acrescenta a nutricionista.

Os primeiros cursos de iniciação à dieta à base de plantas estão previstos para os meses de Março, Abril e Junho, apesar das datas ainda não estarem fechadas. No calendário de actividades, destacam-se ainda os workshops com chefs convidados e temáticas variadas, desde sessões sobre doces e sobremesas sem açúcar até à produção artesanal de pão, massas e folares com métodos de fermentação natural.

Os mitos e as verdades sobre a dieta à base de plantas, estratégias para evitar a ansiedade associada ao açúcar e a saúde e o equilíbrio nas refeições em família são as temáticas anunciadas para as primeiras tertúlias.

Palácio Sottomayor, Avenida Fontes Pereira de Melo, 16 (Saldanha). Seg-Sex 07.00-23.00, Sáb-Dom 09.00-20.00.

