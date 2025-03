Homenagem a António-Pedro Vasconcelos faz regressar ‘O Lugar do Morto’ ao cinema

Um ano após a morte do cineasta, o El Corte Inglés acolhe um programa de homenagem que inclui a exibição de uma cópia restaurada do seu filme de 1984.

No mês em que se assinala um ano sobre a morte de António-Pedro Vasconcelos, o El Corte Inglés acolhe uma homenagem ao cineasta português, dividida em duas iniciativas. Na casa onde A-PV (assim também era conhecido) leccionou o curso “História do Cinema em dez episódios e meio”, terá lugar uma conversa com actores de O Lugar do Morto (1984), um dos seus mais aclamados filmes, que precede a reposição da longa-metragem nos cinemas UCI.

A-PV morreu a 5 de Março de 2024 aos 84 anos, mas será a 10 de Março, o dia de nascimento do cineasta, que os actores Lídia Franco, Natalina José e Pedro Oliveira se sentarão para uma conversa, pelas 17.00, moderada pelo crítico de cinema Jorge Leitão Ramos, que terá como tema central O Lugar do Morto. Os três actores integraram o elenco deste filme que então bateu recordes de bilheteira em Portugal, ultrapassando os 300 mil espectadores nas salas nacionais.

Uma cópia restaurada do filme será exibida entre os dias 6 e 12 de Março, nos cinemas UCI do El Corte Inglés de Lisboa, nas sessões das 19.00. Um thriller sobre um jornalista que, após ter dado boleia a uma mulher misteriosa, resolve investigar por conta própria o suicídio de um homem.

El Corte Inglés. Av. António Augusto de Aguiar 31. Sala de Âmbito Cultural, Piso 6: Seg 17.00; UCI Cinemas: Qui-Qua 19.00

