Homenagem a Bruno Ganz no Espaço Nimas

A Medeia Filmes vai homenagear o recentemente falecido actor suíço Bruno Ganz com um programa especial no Espaço Nimas, ao longo de todo o próximo dia 25, segunda-feira. Às 14.00, passa A Mulher Canhota, de Peter Handke (1978), seguido, às 16.30, de As Asas do Desejo, de Wim Wenders (1987), e às 19.00, de A Cidade Branca, de Alain Tanner (1983).

Após a projecção deste filme, haverá uma conversa entre o produtor Paulo Branco e a actriz Teresa Madruga (que contracenou com Bruno Ganz em A Cidade Branca), que falarão sobre a sua experiência de trabalho com o actor e a relação deste com Portugal, onde filmou, interpretou peças de teatro (Culturgest, Festival de Almada) e foi convidado do LEFFEST em 2015. O bilhete custa 5 euros.

Por seu lado, no Teatro Campo Alegre, no Porto, haverá um ciclo dedicado a Bruno Ganz, entre os dias 21 e 27.

+ Cinema alternativo em Lisboa esta semana