Homies Local Joint: o novo espaço de Santa Apolónia onde jogos e produtos sustentáveis se misturam

O Homies Local Joint abriu em Santa Apolónia e quer ser um espaço que alia o convívio à prática de estilos de vida sustentáveis. Aqui há uma loja com produtos ecológicos, comida vegetariana e ainda uma zona com jogos.

"Welcome Home": é assim que somos recebidos na nova casa do bairro de São Vicente. O Homies Local Joint abriu há duas semanas no 48C da Rua do Vale de Santo António. A ideia partiu de dois amigos de longa data – os homies (como se diz no universo do hip-hop) Ana Dionísio e André Brandão. Ambos viveram nos Estados Unidos, onde conheceram vários espaços habitacionais reconvertidos em modelos de negócio inovadores e informais. A intenção era trazer o mesmo conceito para Lisboa, mas tiveram que se adaptar ao espaço de uma loja: "Aqui é mais complicado transformar uma habitação em comércio, por isso tentámos criar neste espaço uma espécie de casa aberta", começa por explicar Ana.

Na entrada, encontra-se a loja ecológica, com roupa, artigos para a casa e de higiene de origem natural. A ideia é democratizar. "Queremos tornar estes produtos acessíveis ao bairro, visto que a maior parte deles só se encontram em lojas online", descreve Ana. Exemplo disso são os sabonetes líquidos da Dr Bronner's, as pastas e escovas de dentes da The Humble Co, ou os desodorizantes da Ben&Anna. O roupeiro recheia-se com camisas orgânicas da Brava Fabrics e botins, ponchos e encharpes feitos à mão da Holy Cow Chic.

Na cozinha, a poucos metros, são preparadas as refeições vegetarianas com produtos biológicos.O menu varia consoante a hora do dia. Das 12.00 às 17.00 há saladas, como a Solid Ground, com rúcula, cous-cous, grão tostado, alperce e tomate seco (6,50€), e sanduíches de tofu fumado (6€) ou de almôndegas de soja com molho de tomate picante (6,50€). Para adoçar, há sempre um bolo caseiro do dia (2.50€). Durante este período, há ainda sumos e batidos com fruta da época, feitos com uma máquina de pressão lenta, para garantir que tudo fica bem triturado e misturado. A partir das 17.00, os snacks e o álcool invadem a cozinha. Há nachos (5€), veggie burguers (8€) e uma variedade de vinhos biológicos, cervejas artesanais, cocktails e licores prontos a encher o copo.

O grande destaque, no entanto, vai para a zona de jogos, junto à cozinha, e que salta à vista pela decoração pop. Os móveis coloridos (como o cadeirão em forma de mão) e o mural da dupla de artistas portugueses Los Pepes criam um ambiente alegre e confortável. Aqui não há desculpas para pegar no telemóvel: o espaço está cheio de jogos de tabuleiro, cartas e puzzles, prontos a serem partilhados.

Para o futuro, o Homies planeia um conjunto de eventos, como concertos, stand-up comedy e debates dos mais variados tópicos – “desde que seja um diálogo aberto, para as pessoas terem uma fonte de educação e informação alternativa, mais informal", diz Ana.

Rua do Vale de Santo António, 48C (Santa Apolónia). Ter-Dom 12.00-22.00.

