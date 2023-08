Homo Curiosus. Evento grátis chega a Lisboa com experiências imersivas

A primeira edição do Homo Curiosus realizou-se em 2019, em Bilbao. Segundo a organização, que junta o Canal História, a AMC Break, a Odisseia e a AMC Crime à NOS, o evento de divulgação científica reuniu mais de cinco mil visitantes. Agora estreia-se em Lisboa, no Pavilhão do Conhecimento, que abre as portas a 21 de Outubro para um dia de actividades totalmente gratuitas. Além de palestras conduzidas por oradores de renome, a programação inclui também a exibição de documentários e várias experiências imersivas, incluindo realidade virtual.

Entre as presenças já confirmadas, encontra-se a do cientista português Carlos Fiolhais, que se vai reunir com muitos outros peritos da ciência e tecnologia em torno dos grandes desafios das próximas décadas. A emergência climática, a alimentação do futuro, a inteligência artificial ou a antropologia forense vão ser algumas das problemáticas em discussão.

Se for sócio do Clubbin, o clube de fidelidade para fãs do Canal História, AMC Break, Odisseia e AMC Crime, terá direito a actualizações referentes ao evento em primeira mão. Caso contrário, terá de esperar pelo anúncio público do programa completo. A partir de Setembro, poderá garantir entrada no evento – que, apesar de gratuito, terá lugares reduzidos – através do site do Homo Curiosus.

