Homy Pop acontece em dose dupla em Cascais com o Natal à vista

É uma loja pop-up, mas também é um mercado, exclusivamente de decoração e design português. E como o Natal está à porta, o Homy Pop, no Atelier do Mercado da Vila de Cascais, tem uma edição especial, dividida em dois fins-de-semana para que consiga despachar já alguns dos seus presentes.

Esta mostra dedicada à divulgação do design nacional acontecerá de 30 de Novembro a 2 de Dezembro e de 7 a 9 de Dezembro, e juntará mais de 25 bancas de marcas nacionais de mobiliário, decoração, iluminação, têxtil e cerâmica. O lema é: “Ofereça Design Português”.

De entre as marcas presentes no Homy Pop Market Xmas Edition, pode descobrir a Alguidar, a Jinja, a Malga ou a Santa Paciência. Mas, para além de poder comprar antecipadamente alguns dos seus presentes de Natal, poderá também participar nos vários workshops programados para os seis dias.

Logo no primeiro domingo, dia 2 de Dezembro, há uma sessão sobre Mesas de Natal com Maria Matos (40€) das 10.30 às 12.30. Já no dia seguinte, das 10.30 às 13.00, as oficinas de Natal estão a cargo de Sofia Cotrim do blogue Mundo de Sofia (35€).

Os workshops têm lotação limitada, por isso, se quiser participar, terá de fazer a inscrição no site.

Edição de Cláudia Lima Carvalho

Atelier do Mercado da Vila de Cascais Sex 15.00–20.00, Sáb-Dom 10.00-20.00. Entrada livre.

