Hora do Planeta celebra-se online a 27 de Março

Tudo começou com um apagão propositado em 2007, na cidade de Sydney, na Austrália. Agora, a Hora do Planeta é celebrada em mais de uma centena de países, como um movimento global de solidariedade pelo planeta. Este ano, em Portugal, irá decorrer um evento digital a 27 de Março, entre as 20.30 e as 21.30, com programação online e apresentação de Leonor Poeiras, embaixadora da Associação Natureza Portugal.

“É uma iniciativa global, que junta cidadãos conscientes da urgência climática em que vivemos, mas sobretudo cidadãos empenhados em pressionar decisores políticos e empresas a agir para mitigar as alterações climáticas”, afirma Ângela Morgado, directora executiva da ANP|WWF, que relembra que, a 22 de Março, será divulgado um relatório sobre os impactos das alterações climáticas na Península Ibérica, que revela os enormes desafios que enfrentaremos nos próximos anos, desde os recursos de água doce disponíveis à saúde dos ecossistemas.

Com o mundo a tentar – mais do que sobreviver – recuperar da devastação causada pela pandemia de Covid-19, é preciso não esquecer a importância da natureza, para um futuro mais saudável e sustentável, e colocá-la no centro dos esforços de recuperação das economias e sociedades. É por isso que, além de estarem já a ser lançados vários desafios semanais nas redes sociais da ANP|WWF, estão também a ser preparadas várias iniciativas com diferentes pessoas, empresas e municípios empenhados em marcar a diferença.

Em Portugal, a Hora do Planeta é também a Hora da Água

Sabia que, em média, cada português consome por dia 187 litros de água, um gasto acima da média europeia? Ao longo de uma hora, Leonor Poeiras, que será a anfitriã da Hora do Planeta em Portugal, irá dirigir uma série de entrevistas, inquéritos e interacções com o público, para colocar debaixo do holofote a realidade da água no país.

A plataforma oficial do evento reúne todas as informações sobre esta e outras iniciativas, bem como a lista completa de municípios aderentes, empresas apoiantes, empresas participantes e monumentos, que vão ficar às escuras. Em Lisboa, a iluminação decorativa na Ponte 25 de Abril será temporariamente desligada. E o mesmo acontecerá no Porto, na Ponte da Arrábida, na Ponte do Freixo e na Estação Ferroviária de São Bento.

Este ano, a Hora do Planeta será também celebrada com o lançamento de uma colecção de t-shirts e sacos reutilizáveis, realizada em colaboração com o embaixador da ANP|WWF Edis One, que criou uma imagem única de uma lontra, uma espécie ameaçada pelo impacto das barragens nos rios portugueses, o seu habitat natural. De edição limitada, vão estar à venda apenas na loja da Pegada Verde, que desde 2009 Verde promove activamente comportamentos sustentáveis e a utilização de produtos ecológicos.

