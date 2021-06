Hospital da Bonecada regressa ao Centro Colombo em Outubro

O Hospital da Bonecada vai voltar a ocupar a Praça Central do Centro Comercial Colombo. Entre 27 de Outubro e 7 de Novembro, as crianças vão poder levar os seus bonecos ao popular hospital-modelo, dinamizado por estudantes da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, que assumem o papel de profissionais de saúde.

A infraestrutura é semelhante à de um hospital real para que as crianças, dos três aos dez anos, se familiarizem com o ambiente hospitalar. Tudo começa na Sala de Espera, onde podem desfrutar de várias actividades, como pinturas faciais e pequenos espectáculos de magia, antes de seguirem para a Sala de Triagem, onde vão ter de explicar os sinais e sintomas da “doença” dos seus brinquedos. Nesta segunda área, vão receber um boletim de saúde e uma cor consoante a gravidade da situação.

As restantes salas são dedicadas a diferentes áreas da saúde. Nos Consultórios Médicos, as crianças são recebidas por estudantes de Medicina, que mostram como funciona o material médico. Na Sala de Desinfecção, as crianças têm a oportunidade de se vestir como um cirurgião e aprender a importância de lavar as mãos antes de entrar no Bloco Operatório, onde há simulação de cirurgia nos bonecos. Há ainda um Laboratório, uma Farmácia, Gabinetes de Enfermagem, Dentista, Fisioterapia, Imagem Médica e Radioterapia, ou Salas de Visão, Nutrição, Terapia da Fala e dos Sentimentos.

Tendo em conta o contexto atípico que se vive, provocado pela pandemia de Covid-19, a obrigação do uso de máscara e da desinfecção dos espaços e das mãos será implementada. Com entrada gratuita, estará aberto entre 27 de Outubro e 7 de Novembro, das 09.00 às 21.00, no Colombo.

No ano passado, a situação pandémica não permitiu a realização normal do evento principal, na Praça Central do Centro Comercial Colombo, mas a organização manteve-se activa nas redes sociais, onde foram partilhadas sugestões de actividades e vídeos com simulações do ambiente vivido habitualmente no hospital-modelo.

Centro Comercial Colombo. 27 de Outubro a 7 de Novembro, 09.00-21.00. Entrada livre.

