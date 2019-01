Hot Chip estão de volta ao NOS Alive

Antes do Natal, parecia que todos os dias o NOS Alive adicionava um nome com algum peso ao cartaz. A coisa estava mais calma desde então, mas esta terça-feira a promotora Everything Is New voltou a subir parada: os Hot Chip regressam ao Passeio Marítimo de Algés a 11 de Julho.

A popular banda londrina, meio indie e meio electrónica, lançou o álbum Why Make Sense? em 2015 e veio ao NOS Alive no ano seguinte, mas desde aí que praticamente não se ouvia falar dela. Nas notícias, o nome do grupo só era mencionado para os comparar com outros artistas ou quando um dos membros – sobretudo Alexis Taylor e Joe Goddard – dava um concerto ou lançava um disco novo.

Esta ausência fez-se notar ainda mais porque os Hot Chip eram daqueles grupos com que sempre se podia contar. Editavam um novo álbum praticamente de dois em dois anos, desde que se estrearam com Coming on Strong em 2004, e pelo meio ainda iam lançando um ou outro EP e discos de remisturas.

Mas o que interessa é que estão de volta. E devem ter canções novas para nos mostrar em Oeiras a 11 de Julho, no Palco Sagres. Juntam-se, no palco secundário, a Sharon Van Etten, que lançou na semana passada o álbum Remind Me Tomorrow, mais Robyn, Xavier Rudd, Jorja Smith e Emicida.

O festival NOS Alive este ano realiza-se entre os dias 11 e 13 de Julho. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais e vão dos 60,98€ aos 139,77€.

