Hot Clube regressa ao Parque Mayer no centenário de Luiz Villas-Boas

Enquanto não reabre na Praça da Alegria, o histórico clube de jazz dialoga com a cidade. O próximo concerto está agendado para 26 de Março, no Palco Ticketline Parque Mayer.

Luiz Villas-Boas, o fundador do Hot Clube de Portugal (HCP) e um dos grandes divulgadores do jazz no país, nasceu há praticamente 100 anos, a 26 de Março de 1924. E, mesmo de portas fechadas, o histórico clube de jazz vai assinalar a data com um concerto, mais uma vez no Parque Mayer.

A Orquestra de Jazz do Hot Clube, sob direcção de Pedro Moreira, e a cantora Selma Uamusse vão subir Palco Ticketline para interpretar excertos de Black, Brown and Beige. Uma ambiciosa peça de jazz sinfónico estreada em 1943 pelo pianista Duke Ellington, um dos favoritos do fundador do HCP.

Os bilhetes para esta celebração dos “100 anos do Villas”, como lhe chamou a organização, já se encontram à venda online e nos locais habituais. Têm um preço de 20€, para o público geral, mas os sócios do HCP pagam apenas 5€.

Palco Ticketline – Parque Mayer. 26 Mar (Ter). 21.30. 5€-20€

