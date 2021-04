Hotel Marriott celebra a Primavera com piqueniques no jardim

A Primavera está aí e o Hotel Marriott, em Lisboa, quer ser um dos locais para desfrutar do clima ameno da capital na companhia de amigos ou de familiares, sempre em segurança. A partir de 10 de Abril e até 23 de Maio, o jardim do hotel abre-se ao público e passa a disponibilizar um serviço de piquenique no jardim com acesso à piscina.

Aos fins-de-semana, entre as 12.00 e as 16.00, poderá usufruir do serviço de take-away do restaurante ou do menu de piquenique, ao mesmo tempo que apanha sol. O pack individual (25€) dá acesso à piscina e a um dos menus elaborado pelo chef António Alexandre. A primeira opção, o rainbow pic-nic, é composta por bruschetta de tomate, guacamole com nachos, pastéis de bacalhau, uma tábua de presunto, poke de salmão, salada de frutas e mousse de chocolate.

O green pic-nic, a versão vegetariana, serve mini-empadas vegan de batata doce, mini-hambúrgueres de beterraba, crudités de ervilha torta, poke de tofu marinado, salada de fruta e uma mousse de abacate. As encomendas do menu podem ser feitas com uma antecedência de 24 horas, através do telefone (21 723 5400).

Caso queira elevar a experiência, pode sempre optar por ficar a dormir no hotel. O pacote stay in (130€ para duas pessoas) foi pensado para essas situações e inclui pequeno-almoço, piquenique e acesso à piscina.

