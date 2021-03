Hotel Onyria recebe concerto de Vivaldi à luz das velas

Candelight apresenta 'As Quatros Estações', conjunto de quatro concertos para violino e orquestra de Vivaldi no hotel da Quinta da Marinha, a 17 de Abril.

O hotel Onyria, na Quinta da Marinha, vai ser palco de um momento musical que revisita a beleza da música de Vivaldi.

Em parceria com a Fever, o hotel inserido no Parque Natural Sintra-Cascais recebe, a 17 de Abril, o concerto Candlelight: Vivaldi, As Quatro Estações à luz das velas, permitindo a possibilidade de acrescentar à experiência um jantar e uma noite neste hotel icónico. O espectáculo terá lugar numa sala envidraçada com vistas para o oceano e para a Serra de Sintra.

“Além de um concerto exclusivo, que alia a delicadeza da música clássica ao romance e

mistério, a cargo de um Quarteto de Cordas à Luz das Velas, o Onyria oferece a possibilidade de uma Entrada Premium, que inclui jantar e dormida para duas pessoas com pequeno-almoço”, detalha uma nota de apresentação do evento. Se pretender optar por este pacote o valor é de 230€ para duas pessoas.

O restaurante Rocca, chefiado por Fernando Monteiro, pratica uma "cozinha mediterrânica, com forte sabores, de norte a sul de Portugal". Carpaccio de polvo, cappuccino de camarão com espuma de mexilhão e açafrão ou tartar de ananás serão algumas das propostas do menu do chef, que conta com bebidas incluídas.

O concerto, que se realiza em duas sessões, às 19.30 e às 21.30, tem a duração de 60 minutos e os bilhetes custam entre 15€ e 35€. Os bilhetes podem ser adquiridos no site da Fever.

