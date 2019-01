Hummus Bar, um cantinho em Campo de Ourique para comer hummus com tudo

Cadeia húngara dedicada ao prato do Médio Oriente chegou ao Mercado de Campo de Ourique. É uma loja-piloto, para testar o mercado e a aceitação dos lisboetas ao hummus, o prato-estrela da casa.

Uri Gotlibovich, israelita, mudou-se para Budapeste para trabalhar na área da alta tecnologia, mas a coisa não correu bem. Deu a volta por cima, num país que não era o seu, com uma coisa que sabia fazer bem: hummus. Foi o início dos Hummus Bar, em 2005, um conceito que agora tem 14 espaços na Hungria e se estende à Eslováquia, à Bulgária e, desde Dezembro, a Portugal, com um corner-piloto no Mercado de Campo de Ourique.

Fotografia: Manuel Manso

Em todos os pratos simples que existem na carta deste espaço (maioritariamente vegetariana e com muitas opções vegan), o hummus, feito com grão-de-bico trazido do Egipto, é estrela. Há sanduíches de pita bem recheadas, saladas, shakshuka ou pratos de hummus, sempre acompanhados pelo pão pita fresco, que por enquanto continua a vir de Israel, com um aspecto meio tosco e artesanal, e a ser finalizado aqui, no forno. Pode escolher o prato de hummus simples com tahini (pasta de sésamo) (6,90€), hummus com salada turca, uma das saladas mais condimentadas do Médio Oriente, com a leveza e cremosidade do hummus a contrastar com a intensidade do tomate (7,90€), hummus com dez pequenos falafel crocantes (7,90€) ou o hummus completo, que combina seis bolas de falafel, cogumelos cozinhados com cominhos e grão de bico cozido (8,90€).

As saladas são feitas na hora e são bem frescas, caso da salada de tabbouleh, com pepino em cubos, tomate, bulgur, salsa fresca, cebola e hortelã (4,40€), ou a couve-flor frita com thina a temperar.

Fotografia: Manuel Manso

As sanduíches de pão pita são recheadas com o hummus, creme de tahine, legumes e um molho à escolha (4,90€), e podem levar no interior falafel ou sabich (fatias de beringela frita com ovo cozido), salada ou shakshuka, também servida à boa maneira tradicional, num tachinho, com o molho de tomate, pimentos, cebola, especiarias e o ovo escalfado. Há uma versão clássica (8,90€) e outra com queijo feta (9,90€). A tudo isto pode acrescentar mais pão pita (0,90€ a unidade) ou falafel (0,35€ a unidade).

Para beber há limonada caseira e chá preto com menta, folhinha de hortelã e limão para estes dias mais frios.

Mercado de Campo de Ourique, Rua Coelho da Rocha, 104, loja A3 (Campo de Ourique). Dom-Qui 10.00-23.00, Sex-Sáb 10.00-01.00.

