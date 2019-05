Hygge Café: aconchego nórdico em Picoas

Não dá para traduzir o nome deste café numa só palavra nem sequer pronunciá-lo bem à primeira, mas nós ensinamos já essa parte – é hue-gah. Fica em Picoas e os donos quiseram trazer para Lisboa o conceito nórdico de bem-estar, felicidade e partilha com os outros. Tanto a ementa como o espaço do Hygge Café tentam reflectir isso mesmo, com opções de refeições leves e uma decoração simples mas confortável.

Fica numa espécie de semi-cave, ao lado do hostel com o mesmo nome dos mesmos sócios, mas nem por isso é menos luminoso – as várias janelas asseguram a luz natural, junto com os tons claros das paredes ou mesas de madeira, com apontamentos verdes de plantas naturais.

Fotografia: Inês Félix

A ementa apresenta algumas especialidades nórdicas, como as smørrebrød, umas sanduíches abertas, aqui com base de pão da Gleba e vários “toppings” diferentes: há com salmão fumado, rosbife, queijo de cabra, nozes, mel e framboesas, bacon de peru e ovo mexido ou com abacate e ovo escalfado (duas unidades, 6€). A estas, consoante a sazonalidade dos ingredientes, juntar-se-ão mais. Mas há também bowls salgadas – de frango com canónigos (8€), salmão com espinafres (9€), tataki de atum com base de bulgur (9€), vegetariana com legumes assados e a massa fregola sarda (7€) ou com uma burrata com rúcula na base (8€).

Fotografia: Inês Félix

Todos os dias servem brunch, com dois menus individuais – o mysa, com croissant e compota caseira, taça de iogurte com granola e frutos vermelhos, uma sanduíche aberta à escolha e um mini cinnamon roll (10€); e o fika, com pão fresco e croissant, uma tábua de queijo e fiambre, manteiga e compotas e um bun com ovos mexidos, bacon e tomate assado (13€). Se for com companhia, peça antes o menu hygge, pensado para dois, com pão e croissants, tábua de queijos e fiambre, taça de iogurte, tosta de abacate, duas sanduíches abertas, e cinnamon rolls (20€).

Fotografia: Inês Félix

Para adoçar, além de uma boa montra de bolos caseiros à fatia, há umas mini panquecas dinamarquesas, servidas ora com compota caseira e maple syrup, ora com ganache de chocolate e avelã e chantilly aromatizado com baunilha (a partir de 4€).

Fotografia: Inês Félix

De terça a sexta há menu de almoço a 10€, com sopa do dia, uma bowl ou smørrebrød, e um sumo do dia (com bastante fruta) ou café. Não há refrigerantes – só o biológico da Lemon Mate – nem bebidas alcoólicas, mas em breve vão começar a explorar o conceito de mocktail com alguns destilados sem álcool.

Rua Tomás Ribeiro, 95 (Picoas). 21 1506290. Ter-Dom 10.00-19.00.

