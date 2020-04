Hype Market deixa Avenida da Igreja e terá dois dias de mercado virtual

O Hype Market deixa Alvalade por uns tempos e nos dia 25 e 26 de Abril fará o seu primeiro mercado virtual, uma forma de ajudar as pequenas marcas que mensalmente picam o ponto neste mercado.

O famoso mercado mensal da Avenida da Igreja teve de se adaptar às circunstâncias e saltou para o online, mais propriamente para uma plataforma especial que vai agregar as marcas portuguesas que têm feito parte deste mercado ao longo dos últimos cinco anos.

“ Este isolamento forçado está a contribuir para um aumento da actividade online, com os consumidores mais atentos e até receptivos a esta forma de comércio, e, mesmo que não sintamos isso agora, tudo isto que nos atormenta vai passar; o consumo vai regressar, e novas formas de comércio seguramente irão aparecer”, afirma Paulo Martins, da organização, em comunicado.

Durante os dias de Hype Virtual Market, os visitantes serão reencaminhados para as marcas que vão gerir as vendas nas suas respectivas páginas de Instagram, de Facebook ou nos sites. O mercado abre às 10.00 de dia 25 e termina à 00.00 de dia 26, e ao longo deste período algumas das marcas oferecem um mínimo de 10% até 30% de desconto.

Os expositores vão sendo anunciados na página de Facebook do Hype Market, mas a partir da meia noite do dia 21 já poderá consultar as marcas participantes, altura em que a plataforma ficará operacional para os visitantes. C'est Chique by Rachel, MITTY JO Jewellerystudio, Garça Real, Why Not Store, Sol e Sal, MUUD.Studio ou ForNature Design são algumas das marcas já confirmadas.

