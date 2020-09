Hype Market volta a levar mercado físico para Alvalade

Os mercados estão, finalmente, a voltar ao mundo físico. O Hype Market é um dos que volta a entrar na corrida e tem a próxima edição marcada para 26 de Setembro, no sítio de sempre em Alvalade.

Tal como muitos outros mercados que habitualmente decorriam na cidade, durante o período de confinamento e até nos últimos meses, o Hype Market decorreu online numa plataforma criada especialmente para ser montra das marcas que têm acompanhado o evento ao longo dos últimos anos.

No próximo sábado, 26, a normalidade será reposta dentro dos possíveis e o mercado volta ao piso 1 do GoPark, no número 37 da Avenida da Igreja. “Temos de seguir com confiança, sem medo, mas com todas as precauções que nos irão ajudar a ultrapassar toda esta situação”, refere a organização em comunicado. “Precisamos de dar o nosso contributo consciente para uma retoma da economia e os nossos expositores, todos eles pequenos negócios, são um dos motores para voltarmos a poder sonhar com um futuro brilhante. Estes empreendedores são mães, pais, estudantes, que reinvestem na economia local o resultado das suas vendas”.

O regresso será já feito com uma edição de Outono, com propostas de roupa, acessórios, decoração, brinquedos e calçado. As marcas participantes vão sendo anunciadas na página de Facebook do evento.

Para responder aos tempos actuais e às medidas de higiene e segurança recomendadas, a organização fará controlo de temperatura à entrada do evento e controlará também o número de visitantes, que será limitado ao espaço. O uso de máscara será obrigatório ao longo de toda a frequência no espaço interior.

Piso 1 do GoPark - Avenida da Igreja, 37 E. 26 de Setembro 11.00-19.00. Entrada livre.

