‘Ice Merchants’ vence prémio Júri Play a caminho dos Óscares

O primeiro filme português nomeado para um Óscar é o vencedor do prémio Júri Play e um dos preferidos do público.

A 10.ª edição do festival PLAY – que voltou a encher o Cinema São Jorge e a Cinemateca Júnior – chegou ao fim. Como se costuma dizer, para o ano há mais (aponte já as datas: de 25 de Fevereiro a 5 de Março). Agora, está na hora fazer balanços. A começar pelos vencedores, anunciados esta terça-feira, 6 de Março. Entre os principais, encontra-se Ice Merchants, de João Gonzalez, distinguido com o prémio Júri Play, com um valor pecuniário de 1000 euros. A curta-metragem de animação é o primeiro filme português nomeado para um Óscar.

Com mais de quarenta prémios no bolso, incluindo um Annie, o mais conceituado prémio do cinema de animação, Ice Merchants é a história de um pai e de um filho que moram numa casa no alto de um precipício e todos os dias fazem a mesma coisa. Juntos, saltam de pára-quedas para se deslocarem à aldeia, localizada na planície mais abaixo, para venderem o gelo que produzem durante a noite.

Além de Ice Merchants, que também foi o escolhido do prémio Público entre os seis e os nove anos, foram ainda distinguidos Otólito, de Andreia Albernaz e Fernanda Cachão, com o prémio Concurso Laboratório de Cinema Infantil; e a A galinha preta, de Marion Clauzel, com o prémio ECFA (European Children’s Film Association). Já entre os restantes vencedores do Prémio Público, encontramos A Felicidade do Paolo, de Thorsten Droessler e Manuel Schroeder (3-5 anos); O Homem do Lixo, de Laura Gonçalves (10-13 anos); e Sem Manchas, de Emma Branderhorst (+13 anos).

Bolo de Areia, de Kateřina Karhánková (3-5 anos); Naquele Momento, Tudo Mudou, de Eef Hilgers (6-9 anos); Coração Perdido, de Sarah Saidan (10-13 anos); e Aqui Está-se Bem, de Robert-Jonathan Koeyers (+ 13 anos) são os vencedores do prémio Júri Júnior.

