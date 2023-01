Aconteceu: ‘Ice Merchants’ é o primeiro filme português nomeado para um Óscar

É um feito inédito. Nunca uma produção portuguesa tinha conseguido uma nomeação para os Óscares. Mas este foi o ano em que finalmente aconteceu, graças a Ice Merchants, curta-metragem de animação realizada por João Gonzalez, uma das três nacionais que integravam o grupo bastante restrito de possíveis nomeados. É a história de um pai e um filho que moram numa casa no alto de um precipício e que todos os dias saltam de pára-quedas para se deslocarem à aldeia, localizada na planície mais abaixo, para venderem o gelo que produzem durante a noite. À porta das nomeações ficaram O Homem do Lixo, de Laura Gonçalves, também curta de animação, e O Lobo Solitário, curta de imagem real realizada por Filipe Melo, que também faziam parte de shortlists para os Óscares.

João Gonzalez reagiu à nomeação no Instagram: "Estou absolutamente sem palavras. Muito obrigado a todos pelo amor. Escreverei algo quando as coisas estiverem mais calmas e eu estiver de volta à Terra capaz de processar isto. Obrigado e parabéns a toda a equipa!"

Mas a lista de nomeados é grande e não parece ter grandes surpresas, tendo em conta nomeados e vencedores de prémios como os Globos de Ouro ou Critics Choice Awards, que antecedem sempre o anúncio dos nomeados aos Óscares. Para já, o grande vencedor das nomeações aos Óscares é Tudo Em Todo o Lado ao Mesmo Tempo (com 11), seguido de A Oeste Nada de Novo (9), Os Espíritos de Inisherin (9), Elvis (8), The Fabelmans (7), Tár (6), Top Gun: Maverick (6) e Black Panther: Wakanda Forever (5).

As dez produções que mereceram a nomeação para Melhor Filme foram Avatar: O Caminho da Água, Os Espíritos de Inisherin, Elvis, Tudo Em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, Os Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triângulo da Tristeza, Women Talking e também A Oeste Nada de Novo, uma produção alemã que está também nomeada na categoria de Melhor Filme Internacional. Nessa categoria, que distingue os melhores filmes estrangeiros, estão ainda nomeados Argentina, 1985, de Santiago Mitre (Argentina); Close, de Lukas Dhont (Bélgica); EO, de Jerzy Skolimowski (Polónia/Itália); e The Quiet Girl, de Colm Bairéad (Irlanda).

Já os nomeados na categoria de Melhor Realização praticamente repetem metade da lista de filmes nomeados para Melhor Filme. São eles Martin McDonagh (Os Espíritos de Inisherin), Dan Kwan e Daniel Scheinert (Tudo Em Todo o Lado ao Mesmo Tempo), Steven Spielberg (Os Fabelmans), Tod Field (Tár) e Ruben Östlund (Triângulo da Tristeza). Exactamente os mesmos filmes nomeados na categoria de Melhor Argumento Original. Na categoria de Melhor Argumento Adaptado, temos A Oeste Nada de Novo, Living, Top Gun: Maverick, Women Talking e Glass Onion: Um Mistério Knives Out.

Na categoria de Melhor Actor Principal foram nomeados Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (Os Espíritos de Inisherin), Brendan Fraser (The Whale), Paul Mescal (Aftersun) e Bill Nighy (Living). Do outro lado, Cate Blanchett (Tár), Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (Os Fabelmans) e Michelle Yeoh (Tudo Em Todo o Lado ao Mesmo Tempo) são as nomeadas para Melhor Actriz Principal.

Nos papéis secundários femininos, a lista inclui Angela Basset (Black Panther: Wakanda para Sempre), Hong Chau (A Baleia), Kerry Condon (Os Espíritos de Inisherin), Jamie Lee Curtis (Tudo Em Todo o Lado ao Mesmo Tempo) e Stephanie Hsu (Tudo Em Todo o Lado ao Mesmo Tempo). Já as nomeações para Melhor Actor Secundário foram para Brendan Gleeson (Os Espíritos de Inisherin), Brian Tyree Henry (Causeway), Judd Hirsch (Os Fabelmans), Barry Keoghan (Os Espíritos de Inisherin) e Ke Huy Quan (Tudo Em Todo o Lado ao Mesmo Tempo).

Na categoria de Melhor Filme de Animação, outra das mais aguardadas, estão nomeados Pinóquio, de Guillermo del Toro; Marcel the Shell With Shoes On, de Dean Fleischer-Camp; O Gato das Botas: O Último Desejo, de Joel Crawford; Estranhamente Vermelho, de Domee Shi; e O Monstro Marinho, de Chris Williams.

A cerimónia de atribuição dos prémios está marcada para 12 de Março, domingo, no palco habitual do Dolby Theatre, em Hollywood. Para conhecer os vencedores das restantes categorias pode consultar a página oficial dos Óscares, onde mais para a frente encontrará também um PDF para imprimir, com todos os nomeados, ideal para fazer as suas apostas. Até lá sonharemos com o discurso de vitória de João Gonzalez, com um Óscar debaixo do braço com o seu Ice Merchants.

