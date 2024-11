Iluminação da Segunda Circular vai ser toda substituída

Aumentar a eficiência energética e reduzir o custo de manutenção das luminárias. Estes são os motivos apresentados pela Câmara de Lisboa para uma operação de modernização da iluminação da Segunda Circular que vai afectar o trânsito durante mais de seis meses. Os trabalhos vão decorrer entre as 22.00 e as 06.00, de segunda-feira a sábado, “de forma a reduzir o incómodo na utilização deste eixo e os impactos no trânsito da cidade”.

Em causa está “a substituição dos equipamentos existentes e a uniformização das colunas e luminárias”. Os candeeiros actuais são a vapor de sódio de alta pressão e vão dar lugar a tecnologia led. “As mudanças têm como objectivos principais melhorar a qualidade e as condições de iluminação da Segunda Circular, oferecendo mais uniformidade e conforto visual, promovendo a eficiência energética e contribuindo para reduzir o custo de manutenção das luminárias”, informa a autarquia, em comunicado, esta quinta-feira.

Os trabalhos, no entanto, já estão a acontecer no terreno desde segunda-feira, 18 de Novembro, de acordo com a Federação Portuguesa do Táxi, que atribui essa informação à autarquia. A mesma entidade refere que a data prevista para o fim das obras é 7 de Junho de 2025. O investimento total da empreitada é de 729.500 euros. O município estima que, no final, haverá lugar a uma redução anual da factura energética de cerca de 81.481 euros.

“A Segunda Circular é uma das principais vias de circulação na cidade de Lisboa. Tudo o que sejam investimentos que reforcem a segurança nesta estrada são bem aplicados”, lê-se na declaração do presidente Carlos Moedas que acompanha o mesmo comunicado. “Neste caso, em concreto, junta-se a preocupação ambiental, algo em que estamos fortemente empenhados. Conseguimos um reforço muito significativo da eficiência energética com os novos equipamentos que substituem outros já considerados obsoletos.”



Trânsito condicionado

Apesar das horas tardias a que vai acontecer, a instalação de cerca de 380 colunas e de 720 luminárias (seis por dia) provocará inevitavelmente um condicionamento na circulação viária, no troço a intervencionar em cada momento. A obra vai arrancar no sentido Norte/Sul, lado nascente, afectando a entrada norte, das bombas da Galp até à Avenida de Berlim. Segue-se o lado poente, “após o que se iniciará a progressão no separador central até ao início do IC19”, segundo a autarquia.

🎄Milagre de Natal – uma festa com TUDO à discrição

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp