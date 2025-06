Imagine Dragons no Estádio da Luz vai ser um dos maiores concertos do ano

Desde que foram formados em Las Vegas, os Imagine Dragons tornaram-se um fenómeno à escala global e uma das maiores bandas pop do século XXI. O grupo regressa a Lisboa, esta quinta-feira, 26 de Junho, para realizar o seu maior concerto em Portugal até à data. É no Estádio da Luz.

Os norte-americanos trazem a Lisboa a sua primeira grande digressão europeia de estádios – a Loom World Tour –, que serve de palco à apresentação do sexto disco da banda, Loom, editado em 2024. Esta leva de espectáculos começou no Verão passado, nos Estados Unidos, e tem corrido o mundo. Pelo meio, houve até direito a registo para cinema: o concerto no Hollywood Bowl, em Los Angeles, foi filmado com a participação da LA Film Orchestra e exibido nos cinemas como Imagine Dragons: Live From the Hollywood Bowl.

Neste regresso à capital portuguesa – é a sexta passagem, a última das quais aconteceu no NOS Alive, em 2022 – poderemos ouvir temas novos e os incontornáveis “Radioactive”, “Demons”, “Thunder”, “Believer” ou “Whatever It Takes”.

Informações práticas: horários, bilhetes e meteorologia

As portas do perímetro e do estádio abrem às 17.00. A previsão do IPMA aponta para céu pouco nublado e temperaturas entre os 17ºC e os 30ºC. Leve água, protector solar e calçado confortável. Declan McKenna – que actuou no Super Bock Super Rock, em 2022 – será o responsável pela primeira parte, com actuação marcada para as 19.45. Os cabeças de cartaz sobem ao palco por volta das 21,00.

Se ainda não tem bilhete, está com sorte. Há lugares disponíveis a partir dos 90€, tanto para o relvado (95€) como para as bancadas (90€-155€). Caso queira perder a cabeça, ainda existe os pacotes VIP que vão dos 281€ até aos 6920€ para a experiência mais completa.

Devo levar carro? Talvez não seja boa ideia

Devido ao grande número de pessoas esperadas, a organização e a PSP aconselham fortemente a utilização de transportes públicos. Haverá constrangimentos de trânsito e estacionamento desde quarta-feira, dia 25, especialmente nas avenidas junto ao estádio. Também se recomenda que os espectadores cheguem com antecedência e evitem mochilas ou objectos volumosos – nem todos serão permitidos à entrada.

Para regressar a casa após o concerto, a forma mais prática e rápida será através do recurso a transportes públicos. As estações de metro mais próximas – Colégio Militar/Luz e Alto dos Moinhos, ambas na Linha Azul – estarão a funcionar, permitindo ligações fáceis ao centro da cidade ou a outras linhas.

A CP – Comboios de Portugal vai disponibilizar um comboio especial de regresso ao Porto com partida da estação de Santa Apolónia à 1.15 da madrugada, além de descontos em serviços Intercidades, Regionais e Urbanos. Se precisar de chegar às estações ferroviárias de Sete Rios, Entrecampos ou Benfica, poderá usar o metro ou os autocarros da Carris (linhas 703, 750, 767, entre outras). Por questões de segurança e fluxo, é aconselhado sair com calma do recinto, seguir a sinalização e evitar a zona de cortes de trânsito anunciados pela PSP.

O que vamos poder ouvir no concerto?

O alinhamento apresentado até agora varia pouco de cidade para cidade. A estreia em Camden (Nova Jérsia), onde tudo começou, trouxe temas novos como “Fire in These Hills”, “Take Me to the Beach”, “Nice to Meet You” ou “Wake Up”, misturados com faixas mais antigas como “It’s Time”, “Bones”, “Natural”, “Sharks” ou “Enemy”. Com um total de mais de vinte canções por noite, os concertos têm sido descritos como intensos, visuais e emocionalmente marcantes. A setlist está dividida em duas partes, poderá ouvir as primeiras sete músicas com um arranjo mais eléctrico, enquanto o restante concerto será realizado em acústico.

A setlist de Imagine Dragons esperada para o Estádio da Luz

Fire in These Hills

Thunder

Bones

Take Me to the Beach

Whatever It Takes

Next to Me

It's Time

Bad Liar

Nice to Meet You

Wake Up

Radioactive

Demons

Natural

Kid

Gods Don't Pray

Sharks

Enemy

Eyes Closed

In Your Corner

Don't Forget Me

Believer

Estádio da Luz. 26 Jun (Qui) 19.00. 90€-6920€

