Iminente regressa em Setembro com quatro dias de festival

Por esta altura o calendário de festivais de Verão já estará mais que encerrado, mas a agenda musical continua. O Festival Iminente já tem datas marcadas: de 19 a 22 de Setembro regressa ao Panorâmico de Monsanto.

O Iminente é um festival que junta o melhor de dois mundos: o da música e o da arte urbana. O festival, que nasceu em 2016, mudou-se no ano passado do Jardim Municipal de Oeiras para o Panorâmico de Monsanto, onde ficará até à edição de 2020 – uma medida anunciada pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, numa visita ao local na edição de 2018.

Apesar de nenhum nome do cartaz dos quatros dias ter sido ainda anunciado, a fórmula de sucesso continua: os concertos casam com as intervenções artísticas, dos murais às esculturas. O festival continua a ter o cunho curatorial de Alexandre Farto (aka Vhils), que comanda as tropas, com co-organização da Câmara Municipal de Lisboa e da Galeria Underdogs.

A organização tem levado a matriz lusófona mais além com edições do festival em Londres, Xangai e, mais recentemente, no Rio de Janeiro.

