Impact House dedica semana inteira ao bem estar com programa no Restelo

Vem aí uma Semana do Bem Estar no Restelo. A programação, que irá realizar-se entre 8 e 16 de Maio, inclui desde workshops de alimentação saudável e parentalidade até aulas de yoga e sessões de mindfulness. A iniciativa é da Impact House, um espaço aberto à comunidade, onde a sustentabilidade, a economia circular e o impacto social andam de mãos dadas. Mas, atenção, as vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas.

“Numa altura em que a saúde mental e física são tão importantes para nos dar o equilíbrio necessário para ultrapassar todos os problemas que os sucessivos confinamentos e restrições nos têm trazido, vamos ter actividades para seniores, famílias e jovens adultos”, lê-se em comunicado.

O evento arranca a 8 de Maio, pelas 08.30, com yoga para adultos. Segue-se um dia em cheio com actividades até às 19.00, entre as quais se destacam as sessões de dança (10.00-11.15, 10.30-11.30 e 11.30-12.45), a sessão de mindfulness (10.45-11.45), a aula de capoeira (11.15-12.15) e os vários workshops – de pintura (14.00-16.00), de chocolate (16.30-18.30) e de slow living e minimalismo (18.00-19.00). Mas há mais.

A agenda completa irá ser partilhada na página de Facebook da Impact House, que também irá servir, durante a semana inteira, um almoço com opção vegan (10€). Quanto às outras actividades, os preços variam entre os 5€ e os 42€. As inscrições devem ser feitas por e-mail até 6 de Maio com informações sobre quem se inscreve e quais as actividades em que gostava de participar.

Estrada Forte do Alto Duque, 1586 (Restelo). Seg-Dom 10.00-19.00. A partir de 5€.

+ B-MAD: o novo museu de Berardo terá entrada gratuita no primeiro mês

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana