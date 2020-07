In Bocca Al Lupo inaugura mercearia de produtos biológicos italianos

A pizzeria In Bocca Al Lupo está desde 2014 a fazer boas pizzas, usando apenas fornecedores orgânicos e mostrando como se usa os melhores produtos de época naquele pedaço redondo de felicidade que agrada a (quase, vá) todos. Mas Ágata Mandillo sempre quis elevar a experiência do seu restaurante – e o sonho concretiza-se agora com a abertura de um espaço de mercearia dentro do In Bocca Al Lupo, com produtos italianos seleccionados e outros feitos na casa.

Há azeites, conservas, farinha bio, opções de charcutaria também biológica, como o salame picante (35€/kg), o presunto de Parma (8€/70g) ou a bresaola (8,50€, 70g) ou queijos, dos fumados no restaurante, como a mozzarella búfala (4,50€) ou o gouda amena (17€/kg) ao parmeggiano reggiano 24 meses (30€/kg) ou mozzarella fior di latte (1,80€). Na lista de queijos encontrará também uma opção vegan, de tremoço (14€/kg).

De produção própria há molho de tomate para pizza com óregãos (6,50€), molho de tomate para pasta (3,50€), pesto fresco (7€), chutney de tamarillo (3€) ou sal de basílico fresco (4€).

Nas prateleiras poderá ainda encontrar cogumelos porcini secos (20€), trufas de Verão laminadas (14€), tomate seco (25€/kg), refrigerantes Whole Earth (3€) ou a cerveja Mongozo (4,50€).

Pode comprar tudo no restaurante, encomendar online ou fazer uma visita ao Mercado Biológico do Príncipe Real, onde montam uma banca todos os sábados entre as 10.00 e as 14.00 (e aí também pode encomendar uma das 30 pizzas da carta do restaurante e recebê-la em 15 minutos, garantem). Se tiver miúdos em casa e quiser entretê-los, aproveite o kit “faça a sua pizza” com uma bola de massa para a base, molho caseiro, queijo e outros ingredientes, todos biológicos.

Se for até ao restaurante encher a despensa, aproveite também para conhecer as novidades da carta. No capítulo das entradas há agora arancini, uns salgadinhos de arroz com vários recheios, e os panzerotti, semelhantes a pastéis de massa tenra recheados com legumes ou as foccacias artesanais. Têm também gelados artesanais vegan, feitos com fruta e pouco açúcar adicionado, para o final da refeição. Às novidades junta-se um menu de almoço por 15€, com sopa ou salada verde, pizza ou pasta al pesto ou pomodoro, mini sobremesa do dia e café da olisipo e água sem gás.

Com jeitinho pode pedir um ou outro produto que não esteja na lista e ver se o conseguem arranjar. Para compras superiores a 35€, as entregas ao domicílio são gratuitas.

Rua Manuel Bernardes, 5A (Príncipe Real). 21 390 0582. Qua-Dom 12.00-15.30, 19.00-23.00.

