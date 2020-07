In The Dark Lisboa: o cinema sem imagens pode ser ouvido em Julho

O evento, organizado pela associação In The Dark, que agrupa produtores e entusiastas da rádio, quer fazer-nos pensar e celebrar a arte sonora fora dos circuitos tradicionais.

Há uma sessão de cinema sem imagens para ouvir no dia 10 de Julho, pelas 19.30, em Lisboa. Ou pelo menos é dessa forma que a associação In The Dark, criada em 2010 pela britânica Nina Garthwaite, descreve a experiência, que tem como objectivo chamar a atenção para a importância da rádio como forma de arte.

Com o título "Cenas da vida lá fora", esta sessão junta um conjunto de peças radiofónicas e paisagens sonoras que, segundo a organização, "nos ajudam a reflectir sobre uma questão que esteve sempre presente durante o recente confinamento: o que é que os sons que ouvimos, e nos quais muitas vezes nem reparamos, nos dizem sobre o mundo?"

Adaptado às medidas de prevenção e segurança, o evento que habitualmente se realizava às escuras e à porta fechada vai, desta feita, acontecer de forma individual, ao ar livre e com headphones. Os participantes são convidados a descarregar um ficheiro de som para o telemóvel – ou outro leitor de áudio – e a seguir as instruções.

A sessão estará disponível para download no próprio dia, entre as 19.00 e as 19.30, no espaço Lugar Específico, na Rua Actor Vale 16B, em Arroios. A entrada é livre, mediante marcação em info@lugarespecifico.pt, com a possibilidade de fazer uma contribuição.

