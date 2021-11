Incêndio destrói Bar do Peixe no Meco

Era um clássico da zona, um restaurante na praia do Moinho de Baixo que foi ganhando nome ao longo de quase 30 anos. O Bar do Peixe, no Meco, foi destruído por um incêndio que deflagrou esta sexta-feira, avança a SIC Notícias. Não há registo de feridos.

O restaurante, que estava fechado para férias até ao final do mês, foi “totalmente tomado pelas chamas”, disse ao Correio da Manhã fonte do Comando Distrital de Setúbal da Protecção Civil. Nas imagens amadoras, que estão a ser partilhadas nas redes sociais, é fácil perceber o nível de destruição. O incêndio terá deflagrado perto das 14.00 e as causas ainda não foram apuradas.



Bar do Peixe no Meco a arder 🤦‍♂️😥 pic.twitter.com/genXuxzcJN — Pedro Mateus (@pedrofmateus) November 12, 2021

O peixe grelhado deu fama ao Bar do Peixe que ao longo dos anos foi crescendo e sofisticando-se. Agora era porto seguro também para marisco, além de uma boa opção para um copo de pé na areia. Resta saber se vai sobreviver.

