Incêndio destrói Yamba Bar, na Costa da Caparica

As instalações do Yamba Bar, um espaço de restauração localizado na Praia do Castelo, na Costa da Caparica, foram consumidas por um incêndio que deflagrou durante a noite deste domingo. As causas do incêndio não são ainda conhecidas.

Apesar dos danos materiais, não houve registo de vítimas. O restaurante encontrava-se vazio na altura do sucedido.

Estiveram envolvidos nas operações de rescaldo 50 operacionais e 19 viaturas das corporações de Almada, Amora, Cacilhas, Trafaria e da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal.

O fogo foi dado como circunscrito ao início da madrugada desta segunda-feira.

