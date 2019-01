Incêndio obriga restaurante Edmundo a encerrar por um dia

O emblemático restaurante de Benfica só reabre quinta-feira. Fogo não provocou feridos.



Um incêndio atingiu, esta terça-feira à tarde, o restaurante Edmundo, histórica cervejaria e marisqueira da Avenida Gomes Pereira, em Benfica.

O Regimento Sapadores Bombeiros confirma que o alerta foi dado pelas 17h26 e que o incêndio foi extinto meia-hora depois. Para tal, foram mobilizadas viaturas dos sapadores e dos Bombeiros Voluntários de Lisboa, confirmou o José Jacinto, dos sapadores, à TVI 24. Quando os bombeiros chegaram ao local, o restaurante já tinha sido evacuado e não se registaram feridos.

Através do Facebook, a gerência do restaurante anunciou que só conseguirá reabrir na quinta-feira, devido a “alguns estragos provocados pelo incêndio”.

O Edmundo é uma das mais conhecidas marisqueiras/cervejarias de Lisboa, com cerca de 50 anos. Quando chega o tempo quente, as tachadas de caracóis são uma das especialidades capazes de encher os dois pisos com cerca de 200 pessoas. Aos jantares, há travessas com mariscos ao quilo. Ao almoço, há cozido à portuguesa às terças-feiras, arroz de tamboril às quartas, e de pato às quintas – tudo coisas que enfeitam muito bem e mesa e agradam quem está à volta dela.

