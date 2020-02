Incubus, Sam The Kid e Ney Matogrosso tomam conta do palco secundário do Rock in Rio Lisboa

A Cidade do Rock está a preparar-se para receber nomes nacionais e internacionais no Galp Music Valley, o palco secundário do festival. Incubus, Sam The Kid e Ney Matogrosso são apenas três das mais de 30 actuações anunciadas esta terça-feira.

O palco Galp Music Valley estreou-se na edição de 2018 e, depois das Galp Music Valley Sessions terem lotado o Capitólio ao longo de quatro sessões, está de volta à Cidade do Rock “mais vibrante e internacional”. Com nomes incontornáveis como o do brasileiro Ney Matogrosso, os americanos Incubus e até os portugueses Delfins, a promessa é a de “14 horas de música por dia sem parar”.

“Fusão musical é uma das expressões que poderá ser utilizada para descrever o Galp Music Valley”, frisa a organização em comunicado, onde refere ainda que o palco funcionará entre as 12.00 e as 02.00, durante os quatro dias do festival, com espaço “para as já tradicionais Somersby pool parties, festas, DJ sets e concertos, juntando algumas das novas vozes da actualidade”.

No primeiro dia do Rock in Rio Lisboa, 20 de Junho, para o qual já estão confirmados concertos de Camila Cabello, The Black Eyed Peas, Ivete Sangalo e David Carreira, o palco secundário receberá os festivaleiros com uma Roda do Samba, seguindo-se uma actuação dos I Love Baile Funk Dance Classes “para todos os que quiserem entrar no clima e aprender uns moves”. Ao final da tarde, a festa é junto à piscina, com música ao vivo de Cafuné, seguido pelo DJ set do Rolézinho.

“Pelo meio, haverá tempo de receber em palco dois fenómenos do momento, de ambos os lados do Atlântico: Bárbara Tinoco, uma das artistas portuguesas mais tocadas nas rádios nacionais; e IZA, uma das maiores artistas brasileiras em ascensão”, lê-se na mesma nota da organização.

Nos restantes dias, o alinhamento inclui El Columpio Asesino, Ego Kill Talent, Doctor Pheabes, The Black Mamba, Incubus e Xinobi (21 de junho), Delfins, Ney Matogrosso e banda do filme Variações (27 de junho), Mundo Segundo & Sam The Kid, Plutónio, Projota, GROGNation e Giulia Be (28 de junho).

Os bilhetes para o festival já estão à venda no site oficial do Rock in Rio Lisboa, sem custos adicionais. O passe diário custa 69€ e o de fim-de-semana 112€. A partir desta quinta-feira, 6 de Fevereiro, os bilhetes passam a estar à venda também nos locais habituais (lojas Fnac, Continente, Blueticket e Ticketline).

Parque da Belavista. Sáb-Dom 00.00. 69€.

