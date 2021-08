IndieJúnior está de volta com cinema dentro de sala e ao ar livre

Pelo segundo ano consecutivo, o IndieJúnior vai realizar-se no pico do Verão. E, também mais uma vez, além de sessões nas salas escuras do cinema, há programação ao ar livre. Entre 21 de Agosto e 6 de Setembro, há mais de 40 filmes para ver em família, muitas oficinas onde participar e outras actividades paralelas a decorrer.

Esta edição arranca pelas 10.30 de 21 de Agosto, no Cinema São Jorge, com as primeiras sessões do novo ciclo de Cinema de Colo, que se repete nos dias 22, 27, 28 e 29 de Agosto e 3 de Setembro. A programação inclui cinco curtas-metragens, cheias de cores e sons estimulantes, para pais com crianças e bebés dos quatro meses aos dois anos e meio.

O mais importante, porém, é a Competição IndieJúnior, que volta a realizar-se em vários espaços da cidade. Este ano, há quatro secções: Sonhar Acordado, com curtas para crianças a partir dos três anos; A Vida É Uma Surpresa, para maiores de seis; O Lugar das Memórias, para maiores de dez; e Pensar, Sonhar e Voar, para maiores de 12.

Um dos filmes mais aguardados é Julho 96, de Michèle Jacob, sobre o último Verão de duas raparigas enquanto crianças. Destacam-se ainda RaparigasRapazesmix, de Lara Aerts, que conta a história de Wen Long, uma criança inter-sexo, e Os Sapatos do Louis, que será o ponto de partida para o debate “Autismo: o caminho para a inclusão na escola e na comunidade” (2 de Setembro, 18.00), na Biblioteca do Palácio Galveias.

Entre os eventos agendados, distingue-se o Dia da Família, a 4 de Setembro, que arranca com uma sessão de curtas-metragens, com locução ao vivo de Pedro Cardoso. A projecção, que se realiza a partir das 15.30 na Culturgest, será seguida pela Festa ao Ar Livre, no jardim da Biblioteca Palácio Galveias, com música ao vivo, oficinas e jogos inspirados nas diferentes propostas do IndieJúnior.

Antes, nos últimos dias de Agosto, há duas oficinas criativas a não perder: “Quero Animar!” (21 de Agosto, 11.30), que convida a fazer flipbooks animados, e “Ver o Mundo com as Mãos” (28 de Agosto, 15.30 e 17.30), que desafia a brincar com as perspectivas. Se porventura parecer pouco, Setembro traz mais propostas, como uma oficina de madeiras, a 5 de Setembro.

A programação completa já está disponível no site do IndieJúnior. Os preços dos bilhetes começam nos 4,50€ para as sessões de cinema e há bilhetes de família, válidos para quatro pessoas, por 12€.

