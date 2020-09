IndieLisboa já tem novas datas para 2021

O IndieLisboa – Festival Internacional de Cinema de Lisboa do próximo ano já tem novas datas marcadas. A 18.ª edição realiza-se entre 29 de Abril e 9 de Maio de 2021, anunciou esta quarta-feira a organização, juntamente com o balanço da edição que terminou no passado dia 11.

A que foi “talvez a edição mais atípica na história do IndieLisboa”, contou com cerca de 17 mil espectadores em sala ainda que com a lotação dos espaços a 50%, refere a organização numa nota de imprensa. Foram exibidos 245 filmes em 185 sessões, 36 delas esgotadas. O fim do Mundo, segunda longa metragem de Basil da Cunha foi o vencedor da competição nacional, enquanto que a brasileira Maya Da-Rin venceu o grande prémio do concurso internacional com Febre.

Nas próximas semanas, até 13 de Outubro, acontecem as primeira extensões IndieLisboa. A primeira delas em Arruda dos Vinhos, a 17 de Setembro. Segue-se Montemor-o-Novo, de 17 a 24 de Setembro, Vila Franca de Xira, de dia 25 a 27 de Setembro e Montemor-o-Novo e Seixal de 22 de Setembro a 13 de Outubro.

