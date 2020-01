Infame convida 11 chefs para jantares especiais no restaurante

A segunda edição da iniciativa “O chef faz par” arranca no dia 3 de Fevereiro no restaurante do hotel 1908, no Intendente. O chef residente, Nuno Bandeira de Lima, vai receber 11 chefs na sua cozinha para dez jantares especiais.

Durante dois meses, a cozinha do Infame, no rés-do-chão do hotel 1908, vai receber semanalmente chefs de vários pontos do país para darem a conhecer o seu trabalho. A iniciativa quer promover “o que de melhor se faz em Portugal no campo da gastronomia, através da partilha de sabores, influências e experiências de todos os chefs convidados”, explicam em comunicado.

Os menus serão surpresa, divulgados apenas no dia do jantares, e terão, no mínimo, cinco momentos, com o preço fixo de 40€ por pessoa, sem bebidas.

Os primeiros convidados a ocupar a cozinha do Infame serão José Pereira e Anne Teixeira, casal luso-brasileiro que há dois anos abriu o Otaka, o primeiro restaurante de cozinha nikkei em Ponta Delgada, Açores. O menu vai ter nove momentos e, seguindo a mesma linha do que acontece no restaurante açoriano, será composto por pratos para partilhar. Neste arranque haverá a possibilidade de harmonizar a refeição com os vinhos da Azores Wine Company (mais 35€ por pessoa).

Segue-se Vasco Lello, chef do restaurante Sea Me (10 de Fevereiro), António Leitão dos Santos, do projecto Two Pack Kitchen (17 de Fevereiro), Leonor Mendes, da Taberna Sal Grosso (20 de Fevereiro) e André Andrade, braço-direito de Leopoldo Garcia Calhau na Taberna do Calhau (25 de Fevereiro).

No mês de Março os jantares começam com Marta Figueiredo, chef da Estrela da Bica e dona da padaria artesanal Terrapão (2 de Março), Shiraz, do restaurante sírio Mezze (11 de Março), André Rebelo, da Jangada de Ericeira (16 de Março), Jorge Redondo do Água pela Barba (23 de Março) e Ricardo Gonçalves do Sauvage (30 de Março).



A reserva não é obrigatória mas aconselhada, através do e-mail eat@infame.pt ou 21 880 4008.

