Iniciativa inédita abre as portas do Palácio Vilalva ao público

São duas boas notícias de uma só vez. O fotógrafo Paulo Cintra inaugura a exposição “Liberdade (à) Vista” com as fotografias que tirou no mais marcante dia da democracia portuguesa: 25 de Abril de 1974. E, numa atitude inédita, a Provedoria da Justiça, ao comemorar o 50.º aniversário da instituição, abre as portas do Palácio Vilalva aos olhos ávidos e curiosos dos lisboetas.

Ao contrário de outros palácios propriedade do Estado, como a Procuradoria Geral da República ou o Tribunal Constitucional, o Palácio Vilava não é visitável. Recorde-se que este palácio foi sede do Governo Militar de Lisboa entre 1946 e 2006 e ocupado por serviços do Exército até Setembro de 2022, só passando em Novembro de 2023 para a Provedoria da Justiça. Agora, na comemoração do seu 50.º aniversário, e dos 50 anos do 25 de Abril, a Provedoria da Justiça teve a iniciativa inédita de abrir as portas do Palácio Vilalva ao público.

Paulo Cintra “Liberdade (à) Vista” , de Paulo Cintra

Paulo Cintra é um fotógrafo mais conhecido pela sua longa carreira de fotógrafo de teatro (na Cornucópia de 1973 a 2010), fotografia de arte e fotografia de património. Em “Liberdade (à) Vista” reúne um conjunto de imagens inéditas captadas durante o dia 25 de Abril de 1974.

A exposição tem entrada livre e está aberta ao público às terças e sextas-feiras, em dois horários, das 14.30 às 15.45 e das 16.00 às 17.15, em visitas guiadas, disponíveis em português ou inglês, em grupos limitados a um máximo de 15 pessoas. Visita sujeita a inscrição aqui.

Palácio Vilalva. Rua Marquês de Fronteira (São Sebastião, frente ao CAM). Até 20 Dez. Ter e Sex 14.30-15.45/ 16.00-17.15. Entrada livre

