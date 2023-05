Inscrições para as Maratonas Fotográficas Fnac estão abertas até sábado

"A evolução dos últimos 25 anos” é o mote da 18.ª edição das Maratonas Fotográficas Fnac. As inscrições decorrem até ao próximo sábado, dia 3 de Junho.

Para assinalar o 25.º aniversário da cadeia em Portugal, a Fnac desafia lisboetas e não só a tirar as melhores fotografias da sua cidade. O objectivo é que captem a evolução das sociedades, da cultura e da tecnologia ao longo do último quarto de século. Os cenários propostos vão de Norte a Sul do país, incluindo Lisboa e Cascais.

Em Lisboa, a maratona decorre dia 24 de Junho, com início marcado para as 09.00 na Fnac do Chiado. A rota traçada para esta edição passa pelo Miradouro de São Pedro de Alcântara, pelo Aqueduto das Águas Livres, pela LX Factory e acaba com um jantar, num local ainda a anunciar.

No dia seguinte, a maratona acontece em Cascais, começando também na loja, às 08.30. Há um passeio por Mafra e uma visita ao convento, e da Ericeira segue-se para as Azenhas do Mar e para a Praia das Maçãs. O jantar está marcado para o Restaurante D. Pedro Guedes, em Terrugem.

Os interessados em participar podem inscrever-se nas lojas ou online, tendo cada inscrição um custo de 35€. Caso seja aderente do cartão Fnac, o custo é 30€.

O júri que decidirá os vencedores é composto por dois representantes da marca e por um fotojornalista convidado. A 19 de Agosto, dia Mundial da Fotografia, é anunciado o primeiro lugar, que recebe 750€ para gastar como entender na já referida cadeia, e duas menções honrosas, que recebem, cada uma, um cartão oferta de 150€.

A iniciativa também passa pelo Algarve (10 de Junho), Porto (18 de Junho), Aveiro (2 de Julho), entre outras zonas do país.

Texto editado por Mauro Gonçalves.

