FNAC Live. Dois dias de concertos grátis com Nenny, GNR, Gisela João e Sérgio Godinho

O FNAC Live está de volta para mais uma edição. A 2 e 3 de Junho, conte com muita animação, música portuguesa e cinema ao ar livre nos jardins da Torre de Belém. A entrada é gratuita.

A festa arranca com um DJ set de Nuno Lopes (17.00) e prossegue com o filme-concerto Circo de Feras, de Zé Pinheiro e Henrique Amaro a partir do histórico disco dos Xutos e Pontapés (20.00). A primeira noite termina com um espectáculo da Lisbon Film Orchestra (21.15), dirigida pelo maestro Nuno Sá, num formato de cordas, piano e percussão. “Skyfall” (007), “Somewhere over the rainbow” (Feiticeiro de Oz), “This is me” (O Grande Showman) e “Mamma Mia” (ABBA) são alguns dos temas de bandas sonoras que terá a oportunidade de ouvir.

A 3 de Junho, vão passar pelo palco principal os lisboetas You Can’t Win, Charlie Brown (17.00), a fadista Gisela João (18.30) e um dos músicos mais influentes do país, Sérgio Godinho (20.00). Nenny, autora do single “Bússola” e do EP Aura lançado em 2020, actua às 21.30. De seguida, às 22.40, é a vez de subirem ao palco os GNR, já a contar 43 anos de carreira e um single fresquinho para apresentar ao vivo (“Eu Não Sou Assim”). A fechar (23.50), actua a José Pinhal Post-Mortem Experience, conjunto de tributo ao artista.

Ainda nesse dia, o palco Novos Talentos FNAC (NTF) acolhe, pelas 15.00, uma actuação da dupla Redoma e a 21.ª edição dos prémios NTF, que têm como objectivo promover o talento nacional, contemplando as categorias de fotografia, ilustração, escrita, cinema, música e videojogos. Passam ainda pelo mesmo palco os Quase Nicolau (18.00), Ana Lua Caiano (19.30), Velhote do Carmo (21.00), Azia (22.20) e Peter Suede (23.30).

O FNAC Live é produzido pela FNAC, que está a celebrar 25 anos em Portugal, e co-organizado pela Câmara Municipal de Lisboa. Integra o programa das Festas de Lisboa.

Jardins da Torre de Belém (Belém). 2 e 3 Jun. Entrada livre

