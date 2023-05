Reis dos bailaricos marcam presença no arraial de Campolide

É um dos mais procurados arraiais durante os Santos Populares e a culpa é do cartaz, sempre de luxo. Este ano não é excepção. Toy, Romana, Ágata, Jorge Guerreiro, Quim Barreiros, Nel Monteiro, Ruth Marlene, são os nomes anunciados para os Santos à Campolide, que voltam a realizar-se na Quinta do Zé Pinto de 2 a 17 de Junho.

A cantora Romana é a primeira a actuar no dia 2 de Junho. Segue-se o setubalense Toy, no dia 3, que promete animar a pista durante “Toda a Noite”. Já Ágata leva o seu “Perfume de Mulher” para o palco no dia 7. Quim Barreiros mete tudo a rir no dia 9, a 10 actua Jorge Guerreiro, a 12 Ruth Marlene e Nel Monteiro é o cabeça de cartaz para o dia 16 de Junho.

Como é habitual, não faltaram bancas para comer e beber à vontade. A entrada é livre.

Quinta do Zé Pinto (Campolide). 2-17 Jun. Entrada livre.

