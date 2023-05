Renovar a Mouraria volta a levar o seu arraial para o Largo da Rosa

Assume-se como um dos arraiais mais alternativos de Lisboa e regressa ao Largo da Rosa, na Mouraria, de 1 a 17 de Junho. À semelhança do que aconteceu no passado, o arraial da Renovar a Mouraria, que comemora os 15 anos da associação, vai ter música, comida e, desta vez, momentos de debate sobre os desafios de viver no bairro. Está ainda distinguido com o selo de eco evento.

O cartaz musical é multicultural e inclui artistas de Angola, Guiné, Cabo Verde, Brasil, Cuba, Itália e Portugal. No primeiro dia actuam os Irmãos Makossa e na sexta-feira, 2, vai ouvir-se o samba do colectivo gira e um DJ set de Suricata. No dia 3 toca Chalo Correia, e dia 7 é a vez de Cuba Libre. Diogo Picão e Casal Boss sobem ao palco a 9, enquanto a 10 João Pires e Bumba Meu Boi fazem a festa. No dia 12, a animação é do grupo Telefonia e há mais um set de Suricata. O músico guineense Braima Galissá toma as rédeas a 15; Yaràka e Tropi Caustica fazem das suas na sexta-feira, 16. Para terminar, no dia 17, há concertos de Com Mais de Mil e Colectivo Casa Azul.

As bancas vão ser dinamizadas por pessoas imigrantes e refugiadas. “O ambiente intercultural e comunitário está aliado às práticas de sustentabilidade ambiental transversais à sua intervenção social”, esclarece a organização.

A grande novidade este ano é que, além da festa, o arraial vai ter momentos de debate sobre temáticas que atravessam a intervenção social da Renovar a Mouraria e o bairro. O ciclo de debates Meia Palavra Não Basta vai pôr na mesa assuntos como a habitação, imigrações e discriminações e os desafios de viver na Mouraria, entre as 17.30 e as 19.00, nos dias 3, 10 e 17. Já 8 e 14 serão “Dias Benefit”, com programação da Bazofo & Dentu Zona e da cooperativa Bandim.

Largo da Rosa (Mouraria). 1-17 Jun. Entrada livre.

