O terraço do Lux volta a ser palco de concertos gratuitos durante o Verão

Nos últimos anos, assim que se sente o calor, o Lux abre pontualmente as portas do terraço para concertos grátis nos fins de tarde. No ano passado, desfilaram por lá artistas como Filipe Sambado, João Não & Lil Noon, Mirror People, Soluna, Herlander ou Amaura, entre outros, e este ano o alinhamento do ciclo Até Há Vista, que arranca nesta quinta-feira, 25, também foi escolhido a dedo.

O programa começa quinta, a partir das 18.00, com um DJ set de Indi Mateta a que se segue um concerto de A Garota Não, interventiva cantora e compositora que combina, nas suas canções, folk anglo-saxónica, música popular portuguesa e dos países lusófonos, mas também electrónica e qualquer coisa de hip-hop. Já começa a dar que falar, mas o seu nome ainda se vai ouvir mais no futuro. É garantido. A tarde termina e a noite começa com Rai, o patrão do Incógnito, na cabine.

O terraço volta a dar música a todos em Junho. No dia 15, depois do set de Renato Cruz Santos e antes de Shrumate meter as mãos nos pratos, actuam David & Miguel, ou seja David Bruno e Mike El Nite armados em cantores românticos de antanho. Mais tarde, a 29, é a vez de B Fachada, na boa o mais importante cantor e compositor português das últimas décadas, encher o terraço. Antes e depois, Anya e Lizatron metem música. Cheguem cedo, porque não vai haver espaço para todos.

Nos meses de Julho e Agosto, os nomes são menos conhecidos, mas não faz mal. A 20 de Julho toca a teclista, cantora e compositora Margarida Campelo, que este ano nos deu Supermarket Joy, enquanto Ana Pacheco e TROL2000 escolhem a música. E, por fim, a 31 de Agosto, vai ouvir-se a electrónica dos Afrokillerz em concerto, mas os sets de DJ Danifox (que ainda agora editou um magnífico disco chamado Ansiedade) e King Kami merecem tanta ou mais atenção. Acreditem.

Lux Frágil. 25 Mai-31 Ago. 18.00. Entrada livre.

