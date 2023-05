O Baile Tropicante está de volta. E continuará até ao fim do Verão

Pedro Azevedo volta a passar cumbia e outras músicas latinas no Musicbox a partir desta quinta-feira. Chancha Via Circuito e El Búho são os primeiros convidados.

Pedro Azevedo, o programador do Musicbox, era um homem com uma missão: mostrar que Lisboa não era inglesa nem americana; que, apesar da música que então se ouvia nos sítios da moda vir dessas latitudes, a nossa herança era outra; que éramos latinos, porra. E não havia razão para o ignorarmos. Foi por isso que há 11 anos começou a promover o Baile Tropicante no Musicbox, com muita cumbia e outras músicas latinas, antes de isso ser cool. É, em parte, por isso que nos volta a convidar para bailar esta quinta-feira, no primeiro Baile Tropicante desde a pandemia. Mas não só.

“Pós-pandemia ficou muito claro que o baile tinha acabado. E Flama também”, recorda. “Estava cansado.” “Flama” era La Flama Blanca, o nome sacado de Eastbound & Down (na altura uma das suas séries favoritas) que então usava para passar música e com o qual apareceu em cartazes de meio mundo. Depois de ter desistido de girar discos, ainda fez “uns DJ sets com amigues”, apresentado-se como “o artista anteriormente conhecido por La Flama Blanca”, mas não estava muito à vontade. “Sentia que tinha que dar mais, aprender a misturar, mudar a playlist, enfim, as dores normais de um DJ. Só que na verdade nunca fui bem um DJ – apesar de ter sido nomeado para DJ do ano pela Time Out”, lembra. “E perdido – justamente – para o Nigga Fox.”

Agora, porém, está de volta. Para celebrar o 11.º aniversário do Baile Tropicante. “E porque voltei a ter saudades da adrenalina, e porque tenho bem definido o que é o baile e para onde pode ir. Já não estou a inventar, já não sou DJ palhaço e continuo sem ser um bom DJ. Mas sei escolher música e isso – na verdade – sempre foi o que distinguia o baile nos seus bons períodos (foram nove anos, [houve] muitos altos e baixos)”, reconhece. De volta, mas com um novo nome: apenas La Flama. “Deixei cair a blanca. Não fazendo [ela] parte da minha vida, não faz sentido continuar a carregar.”

Está certo. O que importa é que esta quinta-feira vamos voltar a bailar cumbia e outras músicas latinas no Baile Tropicante. Além do programador e mestre de cerimónias, o alinhamento de luxo desta edição de ressurreição inclui um DJ set de Chancha Via Circuito e El Búho, back to back. “Recebi uma proposta [deles], duas pessoas de quem gosto muito, sendo amigo do Chancha há dez anos. Ele já tocou pelo menos em dois aniversários do Baile”, aponta. Agora vai tocar em mais um. Para já, o Baile Tropicante está confirmado até Setembro, “é um ciclo de Verão”. Esperamos que, quando chegar o frio, continue a aquecer-nos o rabo.

Musicbox, Rua Nova do carvalho, 24 (Cais do Sodré). Qui 23.59. 12€

