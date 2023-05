IDB Rooftop reabre com novidades e festa ao som do DJ Glue, dos Da Weasel

© Cláudio Gonçalves - Out of Frame

O terraço panorâmico do edifício IDB Lisboa, o IDB Rooftop, reabre as portas ao público a 1 de Junho. A partir das 17.00, pode contar com a presença do DJ Glue, membro dos Da Weasel, e da DJ Sheri Vari, e com demonstrações ao vivo de skaters e patinadores.

Um dos destaques do espaço é a zona da restauração, cuja carta, assinada pelo chef brasileiro Dedé, é composta por várias especialidades internacionais, com opções vegetarianas, como as panquecas japonesas okonomiyaki. Aos domingos, o brunch é servido – e as panquecas não faltarão.

No IDB Rooftop vai também encontrar uma parede, trabalhada pelo duo de artistas Los Pepes, de cerca 40 metros de comprimento, com ilustrações que contam a história de Lisboa. Para quem está sempre em busca de lugares instagramáveis, o espaço conta com uma instalação artística direccionada aos visitantes que queiram explorar a sua criatividade nas redes.

Dentro do edifício, há uma nova galeria de arte, onde 14 artistas nacionais, como Akacorleone, Kruella D’Enfer, Gonçalo Mar, Malibu Ninjas, João Varela e Margarida Fleming, irão expor novos trabalhos, sob a curadoria dos Crack Kids, colectivo também responsável por dinamizar workshops de arte.

Actividades desportivas não vão faltar, principalmente para os amantes de skate e patins. Este ano, há novos obstáculos, feitos pela Associação de Cultura Urbana Skatearte, e, aos sábados, há aulas de skate e de patins para crianças e adultos, dadas por profissionais. Quem gosta de correr, dispõe de uma pista específica para esse efeito.

Um stand de jogos de arcade skee ball, composto por quatro pistas, uma nova área com mesas de matraquilhos e tabelas de basketball prometem novas experiências de entretenimento.

O IDB Rooftop estará em funcionamento de quinta a domingo. Vale a pena ficar atento à programação dos fins-de-semana.

IDB Lisboa (Moscavide). Qui 12.00-21.00 Sex-Sáb 12.00-00.00 Dom 12.00-20.00

