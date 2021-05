Instalação de Cyril Lancelin convida a experiência imersiva no Freeport

As mais recentes obras de arte da série “Half Pyramid”, de Cyril Lancelin, já ocupam o Freeport Lisboa Fashion Outlet, que convidou o artista francês a desenvolver uma instalação site specific. As esculturas, compostas por 657 esferas espelhadas, desafiam o público a fazer parte da obra, através de uma experiência imersiva baseada em reflexos e ilusões, até 19 de Novembro.

“Entre a poesia e a geometria, as esferas parecem escapar do solo, elevando-se como a água de uma fonte para o céu ensolarado da região”, lê-se em comunicado sobre a instalação, que reúne duas formas geométricas com ângulos completamente diferentes – as esferas, que servem de matéria-prima, e a pirâmide, que as organiza. Fazendo as contas, são 485 esferas prateadas e 172 azuis, todas espelhadas, para fazer reflectir tanto a luz, que varia ao longo do dia, como os próprios visitantes.

town and concrete

Conhecido por trabalhar à escala arquitectónica, Cyril Lancelin estreou-se a solo em 2016, ano em que fundou o seu estúdio criativo de arte, e parte de um vocabulário plástico, baseado na geometria primitiva e em técnicas de modelagem 3D e imagens virtuais, que desenvolveu nos anos noventa, para relacionar a arquitectura e o corpo humano, o quotidiano e o funcional, o perene e o efémero, a ciência e a natureza.

Avenida Euro 2004 (Alcochete). Seg-Sex 10.00-21.00 e Sáb-Dom 10.00-19.00.

