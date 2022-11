Instituto Gulbenkian de Ciência abre portas para um dia de descobertas

O Instituto Gulbenkian de Ciência, em Oeiras, está a preparar-se para revelar, mais uma vez, o que quase 400 pessoas andam a desenvolver todos os dias. No próximo sábado, 26 de Novembro, a entrada é livre entre as 10.00 e as 17.00 e o programa, pensado para todas as idades, inclui desde conversas a actividades para pôr as mãos na massa, como um peddy paper e várias experiências em salas imersivas.

“Nos anos mais recentes, a ciência tem ocupado um lugar de destaque na resposta à pandemia que enfrentamos. Promover acções que revelem o trabalho dos cientistas, a forma como o fazem e o impacto que tem na sociedade é determinante para esclarecer dúvidas, combater a desinformação e inspirar futuros cientistas”, lê-se em comunicado da organização.

Entre as actividades previstas, destaca-se um concerto comentado da Orquestra Gulbenkian (16.00-17.00), com os investigadores Isabel Gordo e Moises Mallo, que vão explicar como é que as áreas da ciência e da música coabitam e que inspiração podem trazer.

Haverá ainda conversas com cientistas, a oportunidade para observar de perto organismos em estudo, numa sala imersiva com microscopia 3D e muita fluorescência, e até uma exposição nos Jardins do Palácio do Marquês de Pombal. Para não perder nada, o melhor é consultar o programa completo online.

Instituto Gulbenkian de Ciência, Rua da Quinta Grande 6 (Oeiras). 26 Nov, Sáb 10.00-17.00. Entrada livre

+ Reino de Natal chega a Sintra com mercado, agenda cultural e atracções grátis

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal deste mês