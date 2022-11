Reino de Natal chega a Sintra com mercado, agenda cultural e atracções grátis

O Parque da Liberdade, o Largo do Palácio Nacional de Sintra e o NewsMuseum, no centro histórico de Sintra, vão ser, mais uma vez, palco do espírito da época. Com o regresso do Reino de Natal, de 1 de Dezembro a 6 de Janeiro, poderá contar com programação gratuita nos três locais emblemáticos de Sintra – e para todas as idades.

Como é habitual, o Parque da Liberdade será paragem obrigatória para famílias com crianças. Totalmente transformado, estará povoado por fadas, duendes, bonecos de neve, renas e outros seres mágicos, que prometem muita animação de rua. As actividades desportivas, ateliers, concertos e apontamentos teatrais também fazem parte da agenda natalícia. A abertura está marcada para 1 de Dezembro, às 11.00, com um concerto e a chegada do Pai Natal à vila num desfile motard das associações do concelho.

Já a tradicional árvore de Natal estará junto ao Palácio Nacional de Sintra, juntamente com o Mercado de Natal, a funcionar todos os dias, das 10.00 às 19.00. A restante programação contempla desde artes circenses, inclusive com actuações do Chapitô, até concertos do Conservatório de Música Sons e Compassos e espectáculos de videomapping pela Vórtice Dance Company. Mas, se preferir divertir-se dentro de portas, o NewsMuseum convida a gravar e partilhar uma reportagem de televisão sobre o Natal.

Em paralelo, a Câmara Municipal de Sintra também volta a promover o ciclo de Concertos de Natal, nas igrejas e no Centro Cultural Olga Cadaval, de 25 de Novembro a 6 de Janeiro. O repertório, eclético mas com destaque para a quadra natalícia, será executado por grupos corais e instrumentais de Sintra.

A entrada no Reino do Natal é gratuita, mas os visitantes são convidados a oferecer um bem alimentar não perecível, ração para animais ou mantas. Como é costume, o evento também aposta na sensibilização para os bons tratos aos animais e para a adopção consciente, com a participação do Canil Municipal e da Associação Animais de Rua.

Parque da Liberdade: Seg-Sex 09.00-17.00 (1-16 Dez)/ 11.00-19.00 (21 Dez-6 Jan), Sáb-Dom 11.00-19.00. Entrada livre

