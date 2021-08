InterContinental Cascais-Estoril prepara jantar na piscina com vista para o mar

Dinner by The Pool é um jantar de degustação que começa ainda antes do pôr do sol.

Por agora, é um evento único, de uma só data, no hotel de cinco estrelas que nasceu no lugar do Chalet Barahona, que brilhou nos anos 1940. Na próxima quinta-feira, 26 de Agosto, o InterContinental Cascais-Estoril promove o Dinner by The Pool, um jantar de degustação que começa ainda antes do pôr do sol.

Pensado pelo chef Pedro Lopes, o menu de degustação propõe pratos harmonizados com vinhos selecionados pelos sommeliers do hotel. “Cada vez mais o bom serviço de vinhos é uma necessidade, por isso, no InterContinental Cascais-Estoril, os clientes têm à sua disposição os nossos sommeliers, sempre prontos para darem a conhecer a nossa garrafeira com mais de 100 vinhos de todas as regiões vinícolas de referência nacional e internacional ou esclarecer qualquer dúvida. Os nossos escanções representam segurança e garantia de qualidade”, garante, em comunicado, Bruno Raimundo, F&B director.

No menu conte com pratos como rábano com sapateira, wasabi e consomé de maçã verde e aipo, ou lombo de novilho com mil-folhas de batata e jus trufado.

“Inspirado na proximidade com a costa e com o mar, este menu representa frescura. São pratos sazonais que têm sabor a Verão”, diz o chef Pedro Lopes na mesma nota de imprensa.

Marcado para as 19.00, o jantar, que tem o custo de 75€ por pessoa, acontece nos jardins do hotel, ao lado da piscina, sem perder o mar de vista – ou não tivesse o InterContinental Cascais-Estoril uma vista privilegiada para a Baía de Cascais. Os lugares são limitados e por isso o mais seguro é fazer reserva.

+ “Que se foda toda a gente”: eis a quarta e última garrafa de um vinho que se tornou viral

+ Leia, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana