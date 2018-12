Intimista: o Alentejo cabe neste pedaço de Lisboa

Há tapas ou petiscos, há pratos completos, há um salão para grupos e licores caseiros, no fim das refeições, que são oferta da casa. O Alentejo em Lisboa pode chamar-se Intimista e não mata só o bicho, também mata saudades.

O número 9 da Rua Ramalho Ortigão começou há uns anos como uma experiência de sushi alentejano mas a portugalidade cortou-lhe a existência. Pelo meio, houve uma dedicatória à cozinha do Alto Alentejo, mas não resultou. Agora, finalmente, e já noutras mãos, o Intimista nasce como uma aposta para todo o Alentejo pelas mãos de Joaquim Loureiro e do chef Miguel Marçal.

Fotografia: Manuel Manso

Na ementa há cerca de trinta tapas que podem ser escolhidas individualmente ou, se a coragem – ou o cepticismo – o ditarem, a roda alentejana (25€), um exercício de liberdade totalmente a cargo do chef, com sete tipos de petiscos. Esta é, aliás, a estrela da companhia como explica Joaquim. “Vêm muitas pessoas provar a roda do chef sem passar pelas restantes opções", diz-nos. "O chef Miguel Marçal é super criativo, está sempre a ver o que pode fazer para tornar os pratos mais apetitosos.” A missão é democratizar a cozinha alentejana com apostas ousadas mas sem comprometer os mais apegados ao tradicional. “Queríamos ser Alentejo, não estar limitados a pôr um grelhador a funcionar e passar carne grelhada para a mesa. Queríamos algo mais abrangente, mais elaborado, talvez.”

Fotografia: Manuel Manso

Por isso mesmo a casa não se faz unicamente das tapas. A açorda (14€), como bandeira da região, está lá também. E não faltam também a sopa de cação (8€), de tomate (7€), a grelhada mista (1 pessoa 17€ / 2 pessoas 32€), o naco de novilho (22€) e, claro, o bacalhau à lagareiro (15€) que Joaquim diz ser, sem reservas, o melhor que comeu. “É um espanto. Claro que qualquer um o pode fazer em casa mas aqui há uma técnica, fica incrível.” Os acompanhamentos, bem à medida da região, sofreram pequenos toques do chef. Há migas de feijão, de espargos, batatas a murro ou grelos salteados.

Fotografia: Manuel Manso

Durante a semana há menu de almoço (8,50€). No final – sobremesa incluída –, há sericaia com ameixas d’Elvas (4,5€), mousse de chocolate no forno com gelado de baunilha (4,5€) e leite creme à antiga (3,5€) como opções. E que sosseguem os vegetarianos, aqui há mesa para todos e inclui carpaccio de courgette e tofu fumado (15€), aveludado de quinoa (14,5€) ou beringela recheada (13€). No final, os licores da casa são o fecho perfeito.

Rua Ramalho Ortigão 9 (S. Sebastião). Ter-Dom. 12.00-15.00 e 19.30-23.00

