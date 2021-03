IPMA alerta para poeiras nos céus e chuva de lama em Portugal

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) anunciou para Portugal um fenómeno conhecido como “chuva de lama”. Tem laivos de sinal divino, mas tem uma explicação científica, divulgada esta segunda-feira, 29 de Março, que alerta para a presença de poeiras na atmosfera oriundas do norte de África. Uma situação que irá culminar numa “chuva de lama”.

A concentração de poeiras em território aéreo nacional está a aumentar e irá permanecer até 1 de Abril, dia em que os céus terão apenas algumas poeiras residuais. Mas antes da bonança, vem a tempestade, ou melhor, uma depressão.

"Estas poeiras estão a chegar a Portugal Continental através da circulação induzida por uma depressão em altitude que afectou o território do arquipélago da Madeira e que se encontra em deslocação na direcção do Continente", alerta o IPMA, que prevê alguns aguaceiros, dos quais poderá resultar a deposição de poeiras no solo, vulgarmente designada por 'chuva de lama'.

A Direcção-Geral de Saúde (DGS) também lançou um alerta devido aos efeitos que a fraca qualidade do ar pode ter na saúde dos portugueses, principalmente dos mais vulneráveis. “A população em geral deve evitar os esforços prolongados, limitar a actividade física ao ar livre e evitar a exposição a factores de risco, tais como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes”, recomenda a DGS. Crianças, idosos e doentes respiratórios, cardiovasculares e crónicos devem ficar em casa, com as janelas fechadas, e contactar a Saúde 24 caso haja agravamento de sintomas.

+ Sistema de drenagem e pavimentos do Parque Eduardo VII entram em obra

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana