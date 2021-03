Sistema de drenagem e pavimentos do Parque Eduardo VII entram em obra

No Dia Mundial da Água, assinalado esta segunda-feira, arrancou a obra de requalificação dos pavimentos e do sistema de drenagem do Parque Eduardo VII. Esta intervenção irá permitir a separação de águas residuais e pluviais, além da retenção e infiltração de águas pluviais.

Inserida no Plano Geral de Drenagem de Lisboa (PGDL), a obra irá reduzir o risco de inundações em áreas classificadas. Mais especificamente, avança a Câmara Municipal de Lisboa (CML), com esta intervenção serão evitadas cerca de 20 inundações graves nos próximos 100 anos.

©CML Projeto de reabilitação dos pavimentos e sistemas de drenagem

“Estima-se que esta solução possa minimizar os riscos nas áreas classificadas como de elevada vulnerabilidade a riscos de inundação, que ocupam mais de seis milhões de metros quadrados, cerca de 6% da área total do concelho de Lisboa”, explica a CML.

Também os degradados pavimentos do Parque Eduardo VII vão ser reparados, salvaguardando todas as árvores deste espaço projectado em 1942 pelo arquitecto Keil do Amaral. Mas, garante o vereador José Sá Fernandes, esta obra será feita de forma faseada, de forma a permitir a realização da Feira do Livro, o que acontece habitualmente no mês de Maio.

©Armindo Ribeiro | CML Projeto de reabilitação dos pavimentos e sistemas de drenagem

A obra, que se irá prolongar por 12 meses, tem o parecer favorável da DGPC e representa um investimento de dois milhões de euros.

