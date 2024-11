Ir às compras ou ver as luzes de Natal na Baixa? Há autocarros gratuitos durante um mês

É o segundo ano em que a Câmara Municipal de Lisboa (CML) lança, em colaboração com a Carris e a Emel, um serviço gratuito de transportes até à Baixa Pombalina durante a época natalícia, permitindo assim deixar o carro à porta da cidade (sem custos, nos parques da Emel) numa altura normalmente marcada não só pelas luzes de Natal, como as de engarrafamentos. Desta vez, no entanto, o serviço tornou-se mais completo, ao integrar (gratuitamente) o eléctrico 15E e a carreira 708 nos percursos desde Alcântara e os Olivais.

De 23 de Novembro a 23 de Dezembro, à sexta-feira, ao sábado e ao domingo (e também na segunda-feira, dia 23), haverá autocarros exclusivos e gratuitos da Carris a sair a cada 30 minutos, a partir das 15.00, dos parques de estacionamento da Emel do Campo Grande e da Universidade e, no sentido inverso, dos Restauradores. A última saída do Campo Grande é às 21.30 e dos Restauradores às 22.30 e as paragens fazem-se no Marquês de Pombal, na Avenida da Liberdade e nos Restauradores.

DR Avenida da Liberdade

Já de Alcântara e dos Olivais, as ligações directas à Baixa realizam-se através do eléctrico 15E (saída do Calvário) e da carreira 708 (saída da Avenida de Pádua). A entrada é gratuita nestas paragens para os detentores de título de transporte (e acompanhantes), que devem apresentá-lo no parque de estacionamento onde deixaram o seu automóvel.

"A iniciativa será reforçada com o alargamento do horário até às 24 horas dos parques Navegante da cidade (Colégio Militar, Ameixoeira, Telheiras Nascente e Telheiras Poente), que poderão ser utilizados e serão gratuitos nestes períodos entre as 15.00 e as 00.00 e junto dos quais será possível aceder à rede de transportes públicos da cidade", informa a CML, através de um comunicado.

"Sabemos que esta época festiva atrai sempre milhares de pessoas à Baixa de Lisboa para compras, passear ou simplesmente ver as iluminações de Natal e esta é a resposta ideal para poderem vir sem as preocupações com trânsito e estacionamento. É uma solução que tem também como grande objectivo a dissuasão da utilização do automóvel nestas áreas centrais. No fundo, a mensagem central é de que venham para a nossa Baixa mas sem preocupações”, afirma o presidente da CML, Carlos Moedas.

A autarquia acrescenta, ainda, que, para utilizar o serviço, "basta aceder a estes parques de estacionamento onde as equipas da Emel e da Carris vão orientar a operação".

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook