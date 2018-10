Irmã de Michael Jackson no Estoril para apresentar musical sobre o músico

É só em Janeiro que Forever King of Pop estará no Casino do Estoril, mas é já na próxima semana que La Toya Jackson visita o nosso país para promover o espectáculo. A irmã do Rei da Pop vai estar no Estoril na próxima quarta-feira, dia 24.

Forever King of Pop é apresentado como um espectáculo de homenagem a Michael Jackson, que morreu em 2009 aos 50 anos. Conte por isso com muita música e dança onde não vão faltar os maiores hits do músico, de "Billie Jean" a "Beat It", "Bad", "I Want You Back", "Smooth Criminal", "Human Nature" ou "Thriller" – tudo acompanhado com coreografias ao melhor estilo de Michael Jackson.

O musical, apresentando como o único espetáculo sobre Jackson apoiado pela sua família, estreou-se em 2010 e desde então tem andado em digressão pelo mundo, chegando em 2019 ao Estoril. Vai estar no Salão Preto e Prata de 11 a 13 de Janeiro.

“Não se trata apenas do seu talento e da sua música em palco, mas sim do coração. Adorava ver este espetáculo na Broadway”, diz La Toya Jackson, no comunicado da UAU, que traz o espectáculo para Portugal.

Também o pai dos músicos chegou a ver Forever King of Pop e não teve dúvidas: “O melhor espectáculo sobre Michael Jackson”.

La Toya, a quinta filha da família Jackson, vai estar no Casino do Estoril para uma conferência de imprensa sobre o musical.

Os bilhetes para o espectáculo já estão à venda e o preço varia entre os 25€ e os 45€.

