Irmão celebra fim do Verão com dois dias de disco na Praia do Castelo

Disco in the Dunes é daqueles nomes que dizem a uma pessoa o mais importante: vai ouvir-se música disco nas dunas. Simples e directo, sem truques. Diz o mais importante, repita-se mas não diz tudo. Por exemplo, não diz em que dunas, nem quando. E é aí que a Time Out Lisboa entra em cena. O local é a Praia do Castelo, na Costa da Caparica, a organização fica a cargo do restaurante e bar de praia Irmão, e a festa começa às duas da tarde de sábado e só termina às duas da manhã de domingo para segunda.

Nas 36 horas que separam as 14.00 de sábado das 02.00 de segunda-feira, vai ouvir-se disco-sound. Mas não só. O cardápio musical inclui outras electrónicas e músicas do mundo. Os responsáveis por nos darem música vão ser, no sábado, os grandes Maurice Fulton e Horse Meat Disco, mais Il Est Vilaine, Johnny Cool Train, Filhos de Iemanjá e ainda Trol2000 e CVLT, back-to back. No domingo, o cartaz reúne Lemurian, Eric Duncan, Dee Diggs, Helena Guedes, Mama Demba e Krusty Does Mali.

As hostesses desta celebração do fim do Verão são Lola Herself e J.Noir. E, além de dançar, vai ser possível passear por uma área com lojas, arte, tarot e um espaço chill out. Para comer, sugerem-se os kebabs de Marin Clms (ex-chef do Vago) e David Liptay (Blitz Pizza), que vão ter pop-up no Disco in the Dunes. Os bilhetes, esses, custam 40€ por dia ou 65€ pelo fim-de-semana inteiro.

Irmão. Sáb-Dom 14.00. 40€-65€

